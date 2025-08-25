30-річна форвардка збірної України підписала контракт з ізраїльським клубом Хапоель Беер-Шева. Про це повідомила прес-служба клубу.

Останні два сезони Юркевічус виступала в Італії. У минулому чемпіонаті українка зіграла 20 матчів за Бріксію. В середньому Тетяна проводила на майданчику 29,6 хвилини, набираючи 6,3 очки, 12,8 підбирань, 1,2 передач та 1,5 перехоплень.

Раніше Тетяна Юркевічус грала за Тім-СКУФ (Київ), Інтерхім (Одеса), Вінницькі Блискавки, Київ-Баскет та Франківськ-ПНУ. З 2019 року Тетяна виступає за кордоном, вона грала за клуби Польщі, Угорщини та Італії.

