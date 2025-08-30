Завершилася кваліфікація Гран-прі Нідерландів. Звіт та результат гонки Формули-1 – у цій новині на "Футбол 24+".

30 серпня Формула-1 повернулась з літньої перерви. Після паузи боротьба за титул чемпіона світу продовжилась на трасі в Зандворті.

Український пілот Вільямс, який здобув історичний подіум, спрогнозував переможця Формули-1: "Він ще не робив помилок"

Після першого сегменту кваліфікації вилетіли Франко Колапінто, Ніко Хюлькенберг, Естебан Окон, Олівер Берман та Ленс Стролл, який зійшов із траси через пошкодження машини.

Льюїс Хемілтон міг знову потрапити в неприємну ситуацію, коли на трасу вибігла лисиця, але, на щастя звірятко не постраждало.

Після другого сегменту з боротьби за поул вибули Андреа Кімі Антонеллі, Юкі Цинода, Габріель Бортолето, П'єр Гаслі та Алекс Албон.

Q2 CLASSIFICATION



McLaren look so strong

Both Racing Bulls into Q3 #F1 #DutchGP pic.twitter.com/qGOGS9Uk4i — Formula 1 (@F1) August 30, 2025

В підсумку поул здобув Оскар Піастрі. Другим у кваліфікації став Ландо Норріс, а третім – Макс Ферстаппен.

Каділлак офіційно оголосив пару пілотів на сезон-2026 Формули-1