В ніч на суботу, 3 травня, на автодромі в Маямі (США) відбулася репетиція майбутньої спринтерської гонки 6-го етапу Формули-1.

Переможцем спринт-кваліфікації несподівано для всіх став пілот Мерседеса Андреа Кімі Антонеллі, який випередив гонщиків Макларена Оскара Піастрі та Ландо Норріса, а також новоспеченого батька та чинного чемпіона Макса Ферстаппена.

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Для 18-річного Антонеллі це перший поул в кар'єрі (хоч і кваліфікації). Щобільше, Кімі видав найкращий результат кола в історії гонки в Маямі.

KIMI ANTONELLI TAKES #F1SPRINT POLE!!



The Mercedes driver lines up alongside Oscar Piastri on tomorrow's front row in Miami #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/fd6V0X9orK — Formula 1 (@F1) May 2, 2025

Після першого сегменту боротьбу припинили Ленс Стролл (Астон Мартін), Джек Дуен (Альпін), Юкі Цунода (Ред Булл), Габі Бартолетто (Заубер) та Олівер Берман (Хаас), а після другого заїзду вибули Ніко Хюлькенберг (Заубер), Естебан Окон (Хаас), П'єр Гаслі (Альпін), Ліам Лоусон (РБ) та Карлос Сайнс (Вільямс), який вилетів за межі траси.

За результатами третього відтинку напарник дебютанта Мерседес Джордж Расселл продемонстрував лише п'ятий час. Одразу за британцем розташувався дует з Феррарі. Алекс Албон стартуватиме восьмим, Ісак Хаджар продовжує демонструвати якісні виступи – він поїде дев'ятим, а топ-10 закрив Фернандо Алонсо.

Нагадаємо, у суботу, 3 травня, відбудеться кваліфікація основної дисципліни (стартує о 23:00 за Києвом). Сама ж гонка пройде у неділю, 3 травня о 19:00.