На автодромі Монца завершилася кваліфікація Формули-1 у рамках Гран-прі Італії, яка подарувала вболівальникам справжнє шоу. Героями сесії стали гонщики Ред Булла та Макларена, а вирішальне слово залишилося за чинним чемпіоном світу.

Перша спроба у фіналі принесла несподіваних лідерів – спочатку найшвидшим став Норріс, згодом його випередив Піастрі, після чого Леклер і зрештою Ферстаппен підняли планку ще вище. Фінальна битва за поул виявилася однією з найбільш інтригуючих у сезоні.

Макс Ферстаппен у вирішальному сегменті пройшов коло швидше за всіх, встановивши новий абсолютний рекорд траси. Саме цей результат приніс йому поул. Нідерландець випередив обох пілотів Макларена – Ландо Норріса та Оскара Піастрі, які довго перебували в лідерах і змушували суперників працювати на межі.

Не склалося для Феррарі на домашньому етапі: Шарль Леклер у напруженій боротьбі показав лише четвертий час, розчарувавши тисячі тифозі. Льюїс Хемілтон закінчив кваліфікацію п’ятим, але через штраф у п’ять позицій стартуватиме ще нижче.

Не обійшлося і без сенсаційних провалів. Уже після першого сегмента з боротьби вибули гонщики Рейсінг Буллз Ісак Аджар і Ліам Лоусон, а також обидва пілоти Альпін. До топ-10 несподівано не потрапили обидва боліди Вільямса, хоча зазвичай команда демонструє швидкість на подібних трасах.

