Як повідомлялось раніше, у сезоні-2026 до календаря Формули-1 приєднається ще одна траса в Іспанії, на якій проходитиме один з етапів змагань. Мова про автодром в Мадриді, відомий як Мадринг.

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Найновіша траса, яка базуватиметься переважно на дорогах загального користування навколо виставкового центру IFEMA, проходитиме біля тренувальної бази Реала та домашнього стадіону Атлетіко. Довжина кола складе 5,47 кілометра.

Напередодні організатори Гран-прі Іспанії показали, як виглядатиме траса Мадрингу. Було презентовано відеоролик, що демонструє, як болід проїжджає коло з 22 поворотів.

The organisers of the new Madrid Grand Prix have released an onboard simulation of what the 'Madring' track will look and drive like once finished pic.twitter.com/Sg7ILnn5lp — Autosport (@autosport) April 25, 2025

Найвизначнішою частиною автодрому є 500-метрова ділянка Monumental в середині кола, яка має 24% ухил в повороті та вистелена трибунами, що, як очікується, вмістять 45 000 глядачів.

Вона була спроектована таким чином, щоб нагадувати міську арену для кориди Лас Вентас. Боліду Формули-1 знадобиться приблизно шість секунд, щоб проїхати її. Послом цієї траси став єдиний мадридець "королівських гонок" Карлос Сайнс.

Нагадаємо, Мадринг у календарі Формули-1 замінить Імолу. В сезоні-2026 в Іспанії проходитимуть дві гонки: Гран-прі в Барселоні та Гран-прі в Мадриді. Починаючи з 2027 року, Мадрид замінить Барселону в якості міста проведення Гран-прі Іспанії. Враховуючи те, що контракт на проведення заїзду в Мадриді розрахований на 10 років, майбутнє гонки в Каталонії залишається під питанням.