Гран-прі Бельгії: Піастрі виборов поул у спринті-кваліфікації, ранній виліт Хемілтона та Антонеллі, Ферстаппен другий
Закінчилась спринт-кваліфікація Гран-прі Бельгії. Результат та огляд гонки читайте в цій новині на "Фурбол 24+".
Формула-1 повернулася після паузи у майже 3 тижні після Гран-прі Великої Британії. Стартувала друга половина сезону на легендарній трасі у Спа-Франкоршампі. Саме в Бельгії сталася одна з останніх смертельних аварій у Формулі-3. Перед початком кваліфікації всі пілоти Формули-1 вшанували пам'ять гонщика Антуана Юбера, який загинув у 2019 році.
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В першій частині кваліфікації несподівано вибув Льюїс Хемілтон в компанії з Хюлькенбергом, Колапінто, Албоном та Антонеллі.
Легендарний британський гощик просто невдало увійшов у поворот і його розвернуло на 360 градусів. Андреа Кімі Антонеллі допустив аналогічну помилку.
В другій частині кваліфікації найгірші результати показали Джордж Расселл разом із Лоусоном, Цунодою, Алонсо, Строллом.
У фінальному етапі спринту-кваліфікації традиційно залишилося 10 пілотів. Найкращий результат в Спа-Франкоршампі серед усіх показав Оскар Піастрі. Другим став Макс Ферстаппен з Ред Булл, а третім – ще один пілот Макларен, Ландо Норріс.
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