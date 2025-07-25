Закінчилась спринт-кваліфікація Гран-прі Бельгії. Результат та огляд гонки читайте в цій новині на "Фурбол 24+".

Формула-1 повернулася після паузи у майже 3 тижні після Гран-прі Великої Британії. Стартувала друга половина сезону на легендарній трасі у Спа-Франкоршампі. Саме в Бельгії сталася одна з останніх смертельних аварій у Формулі-3. Перед початком кваліфікації всі пілоти Формули-1 вшанували пам'ять гонщика Антуана Юбера, який загинув у 2019 році.

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В першій частині кваліфікації несподівано вибув Льюїс Хемілтон в компанії з Хюлькенбергом, Колапінто, Албоном та Антонеллі.

Легендарний британський гощик просто невдало увійшов у поворот і його розвернуло на 360 градусів. Андреа Кімі Антонеллі допустив аналогічну помилку.

В другій частині кваліфікації найгірші результати показали Джордж Расселл разом із Лоусоном, Цунодою, Алонсо, Строллом.

У фінальному етапі спринту-кваліфікації традиційно залишилося 10 пілотів. Найкращий результат в Спа-Франкоршампі серед усіх показав Оскар Піастрі. Другим став Макс Ферстаппен з Ред Булл, а третім – ще один пілот Макларен, Ландо Норріс.

OSCAR PIASTRI TAKES #F1SPRINT POLE AT SPA ?



A mighty lap from the Aussie #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/Rm2volvFv1 — Formula 1 (@F1) July 25, 2025

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