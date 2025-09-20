Завершилася кваліфікація Гран-прі Азербайджана сезону-2025 у Формулі-1. Звіт та результат – у цій новині на "Футбол 24+".

Кваліфікація чергового етапу чемпіонату Формули-1 на трасі у Баку відбулася під знаком червоних прапорів, які постійно переривали хід боротьби.

Спочатку пілот Вільямса Алекс Албон завершив кваліфікацію аварією. Він під час першого сетменту врізався в бар'єри в першому повороті та пошкодив підвіску.

Потім пілот Заубера Ніко Хюлькенберг врізався в бар'єри та зламав переднє антикрило, проте він зміг продовжити рух і дістався боксів, однак сесія була призупинена вдруге. Пізніше німець виїхав на завершальну спробу, але не пробився до другого сегменту, завершивши кваліфікацію 17-м.

Згодом пілоти Альпін П'єр Гаслі та Франко Колапінто завершили кваліфікацію інцидентами. Гаслі опинився в зоні вильоту на останніх секундах першого сегмента. Одразу ж після цього в тому ж четвертому повороті в огорожі врізався Колапінто. Обидва гонщики не пройшли далі: Колапінто став 16-м, Гаслі — 19-м. Сесія ж втретє була перервана червоними прапорами.

Вчетверте червоні прапори з’явилися, коли пілот Хааса Олівер Бермен зламав підвіску, зіткнувшись із бар'єрами на перших хвилинах другого сегмента.

За підсумками другого сегмента кваліфікацію завершили Фернандо Алонсо, Льюїс Хемілтон, Габріел Бортолетто, Ленс Стролл та Бермен.

Під час завершального, третього, сегмента Шарль Леклер на Феррарі "зловив" стіну на 15-м повороті. Кваліфікація вчергове була перервана. Потім червоні прапори з'явилися після аварії за участю лідера сезону Оскара Піастрі з Макларен.

Попередній поул захопив Карлос Сайнс з Феррарі. Однак першу позицію він не втримав – переможцем кваліфікації став Макс Ферстаппен із Ред Бул. Третій результат показав Ліам Лоусон з Рейсінг Буллз.

