Шостий етап Гран-прі ФІДЕ розпочався з нічиєї в грі Марії Музичук проти Анни Музичук.

Українські шахістки Анна та Марія Музичук розпочали свій шлях на австрійському Гран-прі ФІДЕ.

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В першому турі українки зійшлися в очній партії. Гра завершилась у нічию.

Дві найкращі шахістки Гран-прі в Австрії здобудуть право відправитись на Турнір претенденток.

Додамо, що в наступному турі Анна Музичук зустрінеться з китайською шахісткою Чжу Цзінер. Марія Музичук далі зіграє з Нюргул Салімовою з Болгарії.

Іванчук виграв турнір вперше за майже 2 роки і гарантував собі повернення в топ-100 шахістів світу