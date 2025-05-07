Гран-прі Австрії: сестри Музичук зійшлися в очній партії на шаховому турнірі
12:03 - Читать на русском
Шостий етап Гран-прі ФІДЕ розпочався з нічиєї в грі Марії Музичук проти Анни Музичук.
Українські шахістки Анна та Марія Музичук розпочали свій шлях на австрійському Гран-прі ФІДЕ.
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В першому турі українки зійшлися в очній партії. Гра завершилась у нічию.
Дві найкращі шахістки Гран-прі в Австрії здобудуть право відправитись на Турнір претенденток.
Додамо, що в наступному турі Анна Музичук зустрінеться з китайською шахісткою Чжу Цзінер. Марія Музичук далі зіграє з Нюргул Салімовою з Болгарії.
Іванчук виграв турнір вперше за майже 2 роки і гарантував собі повернення в топ-100 шахістів світу
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