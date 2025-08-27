"Змішані відчуття, бо з одного боку я радий, що ми виграли, але, чесно кажучи, грали так собі. Багато помилок зробили: не сподобалась мені наша гра (проти Тунісу). Виграли 3:0 за сетами: або ми були сильніші, або рівень команди-суперника був набагато нижчий за наш. Але знаючи, що ми (в 1/8 фіналу) потрапляємо на поляків, які одні з найкращих команд у світі, то мені трошки ніяково. Якщо ми зіграємо так, як проти (Тунісу), думаю нам буде дуже важко.

Україна вперше в історії вийшла до плей-офф молодіжного ЧС з волейболу — допомогла впевнена перемога (ВІДЕО)

Давав трохи відпочити тим, хто більше грав. Але скажу, що в основних волейболістів, які грають у старті більшу частину чемпіонату, теж був шанс зіграти. Можливо через те, що команда слабша і також важко знайти мотивацію – мені не сподобалась гра ні наших лідерів, ні тих, хто вийшов на заміну", – наводить слова Капелуся Суспільне Спорт.

У своєму наступному матчі Україна зустрінеться зі збірною Польщі, яка посіла друге місце в групі B. Поєдинок відбудеться 27 серпня, початок – о 12:00 за київським часом.

Збірна України з волейболу: стало відомо, чи продовжить боротьбу жіноча команда у плей-офф ЧС-2025