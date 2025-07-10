Гра Джоковіча приспала Голлівудського актора – ВІДЕО курйозу у чвертьфіналі Вімблдону
Відомий актор Х'ю Грант осоромився під час перегляду матчу Вімблдону.
Зустріч Новака Джоковіча проти Флавіо Коболлі в 1/4 фіналу Вімблдону запам'яталась не тільки прекрасною грою двох тенісистів, але й курйозним моментом.
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В соцмережах набирає поширення відео, на якому помітно, як VIP-гість Вімблдону дрімає просто під час матчу Джоковіча проти Коболлі. Любителем поспати виявився відомий 64-річний британський актор Х'ю Грант.
Цікаво, що правовласники трансляції Вімблдону швидко вирішили поскаржитися на пости з Грантом в Instagram і видалити звідти кадри з актором, який заснув під час матчу. Проте в X все ще збереглося відео курйозу.
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