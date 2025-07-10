Зустріч Новака Джоковіча проти Флавіо Коболлі в 1/4 фіналу Вімблдону запам'яталась не тільки прекрасною грою двох тенісистів, але й курйозним моментом.

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В соцмережах набирає поширення відео, на якому помітно, як VIP-гість Вімблдону дрімає просто під час матчу Джоковіча проти Коболлі. Любителем поспати виявився відомий 64-річний британський актор Х'ю Грант.

Цікаво, що правовласники трансляції Вімблдону швидко вирішили поскаржитися на пости з Грантом в Instagram і видалити звідти кадри з актором, який заснув під час матчу. Проте в X все ще збереглося відео курйозу.

A little too much complimentary alcohol and sun for Hugh Grant on centre court and in the Royal Box at Wimbledon today. He won't get an invite again if he can't be bothered to stay awake and watch!! ? #wimbledon pic.twitter.com/JNdhGRcFrF — Faithful LUFC Follower (@NOS74) July 9, 2025

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