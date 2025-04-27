Українська гімнастка Поліна Городнича поділила перше місце на міжнародному турнірі в Грузії Keti Cup 2025.

Поліна Городнича набрала 105,450 балів та стала першою за підсумками багатоборства (обруч, м'яч, булави, стрічки) на турнірі Keti Cup 2025, повідомляє Tribuna.

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Українка розділила перше місце з грузинкою Маріам Каджаєю, яка набрала таку саму кількість балів. Третє місце посіла ще одна грузинка Елене Цулукідзе. А на четвертій сходинці розташувалась ще одна українка – Ольга Плієва.

До слова, минулого тижня Поліна Городнича виступала в складі збірної України в групових вправах на Кубку світу в Баку та завоювала там "бронзу" в багатоборстві.

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