Аріна Соболенко та Маркета Вондроушева не провели зустріч чвертьфіналу Відкритого чемпіонату США. Все про те, що сталося – у цій новині "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, жінки, 1/4 фіналу

Аріна Соболенко (WTA № 1) – Маркета Вондроушева (Чехія, WTA № 60) – технічна перемога Соболенко

Стала відома перша півфіналістка US Open-2025 – спробує покращити свій результат 2024 року

Соболенко, яка є чинною чемпіонкою US Open, на стадії чвертьфіналу американського мейджора пощастило. Вона була фавориткою зустрічі з Вондроушевою, але отримала перемогу без боротьби.

"Моє серце розбите від того, що я не можу сьогодні вийти на корт на US Open через травму, яку отримала у своєму останньому матчі.

Це місце має для мене особливе значення – рівно рік тому я перенесла операцію і навіть не була впевнена, чи зможу коли-небудь повернутися. Бути знову тут, змагатися і насолоджуватися такими прекрасними матчами означає для мене більше, ніж можуть передати слова. Я вдячна за всю любов і підтримку", – виступила Маркета Вондроушева з публічним зверненням.

У півфіналі на Соболенко, яка горезвісна своїми дикими вчинками на корті та поза його межами, чекає американка Джессіка Пегула, яка в 1/4 фіналу виграла у чешки Барбори Крейчікової (6:3, 6:3). Зустріч Соболенко – Пегула стане повторенням фіналу US Open 2024 року.

"Йди на***!": Соболенко облаяла власного тренера у програному фіналі Ролан Гаррос – ВІДЕО