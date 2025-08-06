Пілот команди Альпін Франко Колапінто розбив машину під час тестів в Угорщині.

Після Гран-прі Угорщини деякі пілоти Формули-1 залишилися в Будапешті, щоб провести тестові заїзди під час перерви. Одним із них став Франко Колапінто, якому не пощастило потрапити в дуже неприємний інцидент.

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Аргентинський гонщик під час випробувань шин врізався в один із бар'єрів. Повідомляється, що передня частина боліда серйозно понівечена, а самого Колапінто доправили в лікарню.

Згодом команда Альпін підтвердила, що з їхнім пілотом все гаразд і загрози життю немає.

| FRANCO COLAPINTO SE ACCIDENTÓ EN HUNGRÍA



Franco tuvo un accidente en la curva 11 del Hungaroring durante las pruebas de Pirelli que tenía que realizar hoy. Ya fue atendido por el centro médico y se encuentra bien ️‍?



Qué manera de arrancar el día lpm pic.twitter.com/nzwiPq7LRk — Alpine ARG (@AlpineArg_) August 6, 2025

Team Update



During Day 2 of Pirelli Tyre Testing at the Hungaroring this morning, Franco Colapinto had an incident at Turn 11. Franco was assessed on site at the medical centre and is OK. — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 6, 2025

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