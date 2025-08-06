Гонщик Формули-1 потрапив у моторошну аварію – його доправили в лікарню
16:01 - Читати іншою мовою
Пілот команди Альпін Франко Колапінто розбив машину під час тестів в Угорщині.
Після Гран-прі Угорщини деякі пілоти Формули-1 залишилися в Будапешті, щоб провести тестові заїзди під час перерви. Одним із них став Франко Колапінто, якому не пощастило потрапити в дуже неприємний інцидент.
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Аргентинський гонщик під час випробувань шин врізався в один із бар'єрів. Повідомляється, що передня частина боліда серйозно понівечена, а самого Колапінто доправили в лікарню.
Згодом команда Альпін підтвердила, що з їхнім пілотом все гаразд і загрози життю немає.
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