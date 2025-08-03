Гонку українця у Формулі 4 перенесли через страшну аварію на трасі, де розбився Сенна – постраждали 15 болідів (ВІДЕО)
Олександр Бондарев та інші пілоти не змогли завершити другу гонку п'ятого етапу Формули 4 в Імолі.
39 болідів стартували на сумнозвісному автодромі Енцо та Діно Феррарі, де 31 рік тому на смерть розбився Айртон Сенна. На жаль, у гонці Формули 4 також не обійшлося без аварії.
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Вже на старті один болід не зміг зрушити з місця і змусив інших учасників шукати інші траєкторії. Втім, попереду затримався ще один болід, що остаточно призвело до масової трощі. Загалом постраждали 15 автомобілів, але, на щастя, всі гонщики уникнули ушкоджень. Українець Олександр Бондарев стартував другим, тому встиг від'їхати від епіцентру аварії.
Гонку перенесли на невизначений термін. Вже сьогодні (3 серпня) о 13:00 за київським часом має відбутися третій старт етапу Формули 4 в Імолі.
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