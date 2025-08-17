"Результат у Сілезії? Був трішки перезбуджений. Хотів зробити трішки більше, ніж повинен. Над цим треба буде попрацювати. Але у мене гарні враження від старту, просто не зміг вдало метнути в усіх шести спробах. Тут виступило багато топ-хлопців, а за таких умов конкуренція завжди на високому рівні. Трішки засмучений, бо не зміг знайти гарну спробу під час змагань. Але, з усім тим, я провів гарно час, отримав насолоду від змагань.

Кохан спокійно сприйняв невдачу на змаганнях у Польщі: "Все нормально, все за планом"

Безумовно, чимало спортсменів приїдуть на змагання, і такої конкуренції ще не було. Буде приємно бачити і досвідчених спортсменів, вони – чудові суперники і підштовхують інших бути кращими", – наводить слова Кацберга Суспільне Спорт.

Нагадаємо, Ітан очолює світовий рейтинг з метання молота серед чоловіків з найкращим результатом у сезоні 82.73 метри. Кацберг у цьому сезоні виграв два міжнародні старти у Норвегії у червні та липні, а пізніше, на турнірах у Будапешті та Сілезії, посів другі місця. При чому на турнірі в Польщі канадець показав результат 79.30 м, який став для нього найгіршим у сезоні.

Кохану не вистачило 119 см для призового місця на етапі Діамантової ліги у Польщі