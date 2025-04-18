Фернандо Алонсо сподівається, що проведе і наступний сезон за кермом Астон Мартін, куди активно сватають Макса Ферстаппена.

Дворазовому чемпіону Формули-1 у липні виповниться 44 роки, і він з відривом настарший у пелотоні. Втім, Алонсо поки навіть не думає про пенсію та не боїться чуток про потенційний прихід Ферстаппена в Астон Мартін.

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"Я хочу брати участь у перегонах у цьому та наступному році, це точно. Через нові правила та прихід до нас Хонди і Едріана Ньюї. А далі не знаю. Я буду ухвалювати рішення сезон за сезоном. Зараз я мотивований.

Якби Ферстаппен прийшов у Астон Мартін, то я, звичайно, вітав би його. Але це дуже малоймовірно", – наводить слова Алонсо Marca.

Додамо, що іспанський ветеран посередньо розпочав нинішній сезон Формули-1, не набравши жодного очка за 4 стартові етапи. Натомість його напарник Ленс Стролл може похизуватися 10 пунктами і статусом сина Лоуренса Стролла – власника команди Астон Мартін.