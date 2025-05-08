Рауль Лосано, який очолює збірну України з волейболу, поставив високу ціль своїм підопічним.

Наставник національної команди України з волейболу Рауль Лосано розповів про мету команди на наступні два роки.

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"Головна ціль нашої команди – це Олімпійські ігри-2028. А щоб потрапити до Лос-Анджелеса напряму, ми маємо бути в топ-10 команд світу.

Зараз ми посідаємо 14-те місце, але важливо поступово рухатись вперед. Майбутня Ліга націй – дуже складний турнір, де виступають найкращі команди світу. У нас нова команда, проте мені важливо, щоб гравці показали свій максимум – тоді буде результат", – цитує Лосано Sport.ua

Додамо, що груповий етап Ліги націй-2025, куди потрапила Україна, розпочнеться 11 червня і триватиме до 20 липня.

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