Акторка Емілі Блант поділилася враженнями від спільної роботи з абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком. Українець знявся у фільмі "Незламний", прем’єра якого відбудеться 9 жовтня в Україні.

Двейн Джонсон зізнався, про що думав під час зйомок з Усиком: "Я опинюся в лікарні"

"Він постійно хотів їсти торт. Його доводилося підкупляти, щоб він погоджувався… Наприклад, чарівна асистентка сказала: "Алекс, нам потрібно знову нанести тобі фальшивий піт". А він ненавидів той фальшивий піт. "Навіщо?" — питав він, бо не розумів, що таке безперервність зйомок чи щось подібне. І вона каже: "Якщо я дам тобі трохи торта, ти погодишся?" А він відповідає: "Так". І тоді вони приносили йому торт", – цитує Емілі Блант Talksport.

У фільмі Усик зіграв легендарного українського бійця змішаних єдиноборств кінця 1990-х Ігоря Вовчанчина.

Усик засяяв у новому трейлері "Незламного" зі Скелею Джонсоном – глядачі почують українську в фільмі