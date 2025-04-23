Бійка між хокеїстами відбулася під час матчу НХЛ між Торонто та Оттавою (3:2). Гравець Оттави Рідлі Грейг блокував огляд голкіперу команди суперника, на що той відповів кількома ударами. Грейг на атаку суперника уваги не звернув та продовжив гру.

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Варто відзначити, що суддя не став робити поблажок Рідлі Грейгу через агресію Столарца та вилучив обох гравців. Рішення арбітра викликало обурення в ЗМІ через надто м'яке покарання для воротаря Торонто.

Anthony Stolarz lets Ridly Greig know he doesn’t like him hanging around the crease pic.twitter.com/MCUAQSzB4C — Sportsnet (@Sportsnet) April 23, 2025

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