"Я взагалі не думаю про це у дусі реваншу. Раніше я так підходила до матчів, але потім зрозуміла, що я зіграла надто багато матчів з надто багатьма суперницями, щоб постійно думати про реванш.

Ястремська отримала топову суперницю в 3-му раунді Цинциннаті – раніше українка викинула її з Вімблдону

Для мене це радше гарний спосіб зрозуміти, в якому стані зараз моя гра. Той матч на Вімблдоні – це була просто важка поразка, і, думаю, я підійшла до нього неправильно. З Даяною мені завжди непросто. Вона сильна суперниця, чудово б’є по м’ячу, може виграти з будь-якої позиції.

Тож це буде серйозне випробування, особливо знову зіграти з нею. Але я встигла більше попрацювати в хардовому сезоні, а це, безумовно, більш підхоже покриття для мене, ніж трава. Тому так, матч буде складним, але я чекаю його з нетерпінням і сподіваюся, що зможу зіграти краще, ніж минулого разу", – розповіла Гофф на прес-конференції у Цинциннаті.

Зустріч Гофф з Ястремською відбудеться 11 липня, початок – о 18:00 за київським часом.

У липні на Вімблдоні-2025 українка переграла американку в 1/16 фіналу турніру за два сети (7:6 (7:3), 6:1). До того Гофф мала три перемоги у трьох зустрічах з Ястремською.

Гофф розплакалась після поразки Ястремській на Вімблдоні – ВІДЕО сліз тріумфаторки Ролан Гаррос