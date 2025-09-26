Американка Коко Гофф провела перший матч на турнірі серії WTA 1000 у китайській столиці. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 1000, Пекін (Китай), хард, другий раунд

Камілла Рахімова (WTA № 89) – Коко Гофф (США, WTA № 3) – 4:6, 0:6

Коко Гофф на великому турнірі у Пекіні розпочала боротьбу з другого раунду, маючи статус чинної переможниці змагань. Першою суперницею американки стала так звана "нейтральна" Камілла Рахімова з Росії.

У першому сеті на корті ще було протистояння – росіянка змогла взяти чотири гейми, а Гофф відзначилася одним брейком, що і вирішило долю сету на її користь. Але у другій партії домінування Коко над суперницею було тотальним – за 44 хвилини американська тенісистка розтрощила Рахімову "під нуль".

21-річна Гофф стала наймолодшою тенісисткою в історії турніру в Пекіні (проводиться з 2004 року), якій вдалося здобути 11 перемог в основній сітці. Крім титулу в минулому сезоні, вона має півфінал 2024 року. У третьому колі турніру американка зустрінеться з Лейлою Фернандес з Канади, яку перемагала в січні цього року на United Cup та Australian Open.

