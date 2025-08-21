Михайло Бродський поділився емоціями від перемоги команди над Словаччиною та виграшу групи.

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський подякував всім гравцям національної команди за подвійний успіх, який дозволяє продовжувати боротьбу за путівку у фінальну частину чемпіонату світу.

Президент ФБУ завчасно подякував за вихід чоловічої збірної України у відбір ЧС-2027

"Вітаю всіх любителів баскетболу України з перемогою та виходом у відбір на чемпіонат світу.

Дякую всім гравцям від Федерації баскетболу України. Дякую вам за ці ігри та емоції. Тепер це було дуже важливо. Слава Україні та її героям", – написав Бродський у Facebook.

Нагадаємо, що українська збірна стала переможницею групи D пре-кваліфікації та вийшла у наступний раунд відбору разом з командою Швейцарії.

