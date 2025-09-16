Італійська федерація зимових видів спорту (FISI) повідомила про загибель гірськолижника Маттео Францозо після серйозного падіння під час тренування на чилійському гірськолижному курорті Ла Парва в суботу, 13 вересня, інформує МОК.

Францозо отримав серйозну травму голови внаслідок падіння на тренуванні. Він вилетів із траси через два ряди загороджувальних сіток і вдарився об огорожу, що знаходилася вздовж спуску.

25-річного спортсмена одразу доправили вертольотом у лікарню Сантьяго. Там його розмістили у відділення інтенсивної терапії та ввели в штучну кому, щоб оцінити стан.

На жаль, Францозо не зміг оговтатися від наслідків черепно-мозкової травми, яка призвела до набряку мозку. Він помер 15 вересня.

Маттео Францозо виріс у Сестрієрі. Він зробив собі ім'я у швидкісних дисциплінах гірськолижного спорту – швидкісному спуску, супергіганті та комбінації, посівши четверте місце у швидкісному спуску на чемпіонаті світу серед юніорів 2020 року в Нарвіку (Норвегія). На його рахунку була участь у 17 етапах розіграшу Кубка світу.

