"Важко, хочеться самій бігати, стрибати, розминатися. Звичайно, я розумію, що потрібні такі паузи, щоб ще більше захотіти якомога скоріше повернутися у сектор. Вірю, що у мене це вийде. Всі розуміють, що організм жінки досить цікавий, особливо після народження дитини, але я вірю, що відновлюся і буду стрибати наступного року на чемпіонаті України.

Мій найкращий результат зараз? Вже 1.50 м. Але це було з першої спроби, не з другої, як я стрибала 1.40 чи 1.45 м. І це була друга стрибкова і лише гра. Насправді важкувато, не буду цього приховувати, але форма повертається, я повертаюся до цих класних спогадів про стрибки у висоту. Я стрибала у голові, але стрибати через планку – набагато цікавіше.

Чемпіонат Європи 2026 року в Бірмінгемі? Не знаю, побачимо. Я вже закинула вудочку своїй тренерці. Сподіваюся, Юлія Левченко чекає на напарницю по команді, – розповіла Ірина Геращенко в коментарі для Суспільне Спорт.

Додамо, що Геращенко – бронзова призерка Олімпійських Ігор 2024 року. В червні 2025-го Ірина народила дитину. Батько дівчинки – український спортсмен і тренер Сергій Спільняк.

