Цього тижня відбудеться засідання виконкому УЄФА, на якому може бути ухвалене рішення про відсторонення команд з Ізраїлю з єврокубків. Генеральний директор Євроліги Паулюс Мотеюнас заявив, що рішення УЄФА вплине на участь клубів з цієї країни на турнірі.

Президент італійського клубу вимагає виключення Ізраїлю з баскетбольної ЛЧ: "Країна, що здійснює геноцид"

"Це складне питання, якого ми завжди намагаємося уникати, політичне питання. Очевидно, що ми аналізуємо ситуацію по мірі її розвитку. Наша тактика і підхід до таких питань завжди полягали в тому, щоб слідувати за іншими спортивними лігами та організаціями. Ось що ми будемо робити. Ми будемо продовжувати спостерігати, стежити за ситуацією і реагувати відповідно.

УЄФА – це футбол. Подивимося, як це пошириться. Але, очевидно, що коли рішення приймає така велика спортивна організація, важливо, як це сприймуть інші. Це не означає, що хтось повинен ухвалити рішення, а ми негайно його виконаємо, але як тільки інші спортивні організації почнуть реагувати, або навіть якщо УЄФА відреагує, ми поговоримо з клубами. Найважливіше, звичайно, це безпека команди, гравців і вболівальників", – наводить слова Мотеюнаса BasketNews.

