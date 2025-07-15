"Він обіцяв (закінчити війну за) 24 години, а тепер через 50 днів буде рівно 225. Трамп не дотримався своєї обіцянки й навіть не попросив вибачення у родин тисяч убитих Росією українців (з 21 січня).

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На слово Трампа не можна покладатися. Життя інших для нього не важливі, якщо він ще навіть не попросив вибачення в українців", – написав в соцмережі X чеський екс-хокеїст Домінік Гашек, коментуючи заяву президента США щодо обіцянки чинити тиск на РФ.

Додамо, що Домінік Гашек грав за російський Спартак у сезоні 2010/11. Проте після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 60-річний чех активно виступає проти Росії й агітує за заборону громадянам країни-терориста займатися професійним спортом в цивілізованому світі.

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