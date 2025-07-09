Українські шахістки Анна Ушеніна та Інна Гапоненко пройшли в 1/32 фіналу Кубка світу. Колишня чемпіонка світу, харків'янка Ушеніна у стартовому протистоянні здобула ефектну перемогу над представницею ПАР Джессе Фебруарі. У другій партії наша землячка погодилася на нічию попри кращу позицію – цього вистачало для виходу далі.

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Пробилась до другого раунду Кубка світу і Гапоненко. Гросмейстерка звела внічию дві партії з класичним контролем часу, а згодом поділила очки у рапіді. Четверту гру Гапоненко виграла, успішно подолавши перший етап змагання.

У другому раунді КС-2025 Ушеніна зустрінеться з індійською шахісткою Вантікою Агровал. Гапоненко зійдеться в українській дуелі з Анною Музичук, яка пропустила минулий етап через високий особистий рейтинг. Також до змагань долучаться Марія Музичук і Юлія Осьмак, які як сіяні стартують одразу з другого кола.

Нагадаємо, Кубок світу проходить за нокаут-системою: суперниці проводять по дві партії з класичним контролем часу (90 хвилин + 30 хвилин після 40-го ходу, +30 секунд за кожен наступний хід), а у випадку нічиєї граються ще партії з контролем часу рапід та бліц. Загальний призовий фонд змагань становить 691 250 доларів, з яких 50 тисяч отримає переможниця.

Суперниці українок в 1/32 фіналу:

А. Музичук (2544) – І. Гапоненко (2333)

М. Музичук (2486) – Талія Сервантес Ландейро (2278)

Ю. Осьмак (2470) – Чуквіао Ванг (2229)

А. Ушеніна (2413) – Вантіка Агравал (2377)