31-річна Ганна Різатдінова, яка є бронзовою призеркою Олімпіади 2016 року в художній гімнастиці, не соромиться через те, що у 2019-му балотувалася до Верховної Ради. Вона впевнена, що її поява в законодавчому органі країни допомогла б розвитку спорту.

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"Я знаю, що треба, як треба. Тому, я ж кажу, можливо, не зараз, але я все одно до цього прийду, тому що теж відчуваю до цього покликання.

Чи бачу себе ще в політиці? Так, бачу. Я не жила нормальним життям, і зараз знову вдягнути костюм, вести правильне життя, служити народу – поки що я не готова до цього. Поки у мене академія, мені ще потрібно її поставити на ноги", – розповіла Різатдінова в інтерв'ю YouTube-каналу Слави Дьоміна.

Також Різатдінова заявила про те, що зараз не хоче давати гучних обіцянок, де саме в політиці вона може себе найбільш проявити.

"Розумію: якщо я поставлю мету, якщо вчитимусь цьому, якщо занурюватимусь у цю сферу, якщо розумітимусь на цьому – все можливо. Тут головне питання для мене – хочу чи не хочу. Якщо в гімнастиці мені всі говорили: "Ні, це не для тебе", але я захотіла і домоглася цього. І далі по життю так само йде: всупереч усьому, я знаю, що дійду, якщо захочу", – заявила гімнастка.

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