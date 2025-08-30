US Open-2025, хард, жінки, 1/16 фіналу

Тейлор Таунсенд (США, WTA № 139) – Мірра Андрєєва (WTA № 5) – 7:5, 6:2

Емма Наварро (США, WTA № 11) – Барбора Крейчикова (Чехія WTA № 62) – 6:4, 4:6, 4:6

Аріна Соболенко (WTA № 1) – Лейла Фернандес (Канада, WTA № 30) – 6:3, 7:6

Американська тенісистка Тейлор Таунсенд сенсаційно переграла п'яту ракетку світу Мірру Андрєєву. Таунсенд здобула перемогу у конкурентному першому сеті, а у другому віддала нейтральній росіянці лише два гейми.

Інша американка, Емма Наварро не змогла пробитися до четвертого кола турніру, програвши чешці Барборі Крейчиковій. Наварро виграла перший сет, але поступилася у двох наступних. Матч тривав 2 години та 30 хвилин.

Перша ракетка світу Аріна Соболенко продовжує впевнено розбиратися зі своїми суперницями. В 1/16 фіналу "нейтральна" білоруска пройшла Лейлу Фернандес. Представниця Канади була близькою, щоб зрівняти рахунок у другому сеті, але поступилась на тай-брейку.

