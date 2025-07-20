"Величезний привіт Олександру Усику. Він сьогодні провів фантастичний бій проти Даніеля Дюбуа. Вони вийшли на справжню рубку, тож вітаю обох.

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Але Олександр Усик знає, що є один чоловік, який може його перемогти. Я вже робив це двічі, і весь світ це знає. Мене нає**ли. Але я прийняв це як чоловік. Ось я – не тусуюсь на якихось боксерських шоу. Я вийшов на пробіжку, повернувся додому. Я зробив свою справу і знову став собою.

Я – той самий. Я – клятий спартанець. І хоч що б хто не казав – я виграв ті бої. Гарантовано. На 100 відсотків. Є тільки один справжній чоловік. Давай", – молов Ф'юрі, роблячи пробіжку посеред ночі.

Нагадаємо, "Циганський король" упродовж 2024 року двічі програвав Усику одностайним рішенням суддів. Після цього 36-річний Ф'юрі заявив про завершення кар'єри, але, схоже, вкотре порушить свою обіцянку, розраховуючи на грошовиту трилогію з українським чемпіоном.

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