Перед боєм Олександра Усика та Даніеля Дюбуа у соцмережах завірусився відеоролик з Тайсоном Ф'юрі.

Український вболівальник Мар'ян Піціль у своєму TikTok виклав відео, в якому з прапором України йшов у Лондоні, коли позаду нього проходив британський хевівейт Тайсон Ф'юрі.

Ф'юрі зашкварився репостом допису про Путіна

Боксер побачив українця, підійшов та вигукнув: "Віва Україна!" Цікаво, що лише нещодавно Ф'юрі підігравав росіянам, зокрема, зустрівшись із президентом IBA Умаром Кремльовим, а також репостив дописи, в яких прославлялись дії Путіна та РПЦ.

Варто додати, що відеоролик уже набрав майже 400 тисяч переглядів за добу. А поєдинок-реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа завершився перемогою українця нокаутом у 5 раунді.

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