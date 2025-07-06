Британський боксер Тайсон Ф'юрі побував на заході від IBA, очільником якої є росіянин Умар Кремльов. Після цього британець почав репостити дописи із російським слідом.

Ф'юрі став головним гостем нещодавнього вечора боксу, який проводила IBA у Туреччині. На подію, окрім Тайсона, приїхали такі імениті боксери як Теренс Кроуфорд, Роландо Ромеро, Джаррелл Міллер, Шеннон Бріггс.

Ф'юрі опублікував відео з секс-лялькою, на яку надягнув маску Усика: "Його будуть тр**ати"

Після цього в Instagram британця з'явився репост допису про те, що третій бій між Артуром Бетербієвим та Дмитром Біволом може відбутись у Росії. А далі ще більший зашквар – пост про те, що російський диктатор Володимир Путін у грудні 2024 року заборонив будівництво Сатаністського храму.

Додамо, що Ф'юрі чудово знає про російське вторгнення до України. Так, Тайсон пояснював свої поразки Усику "політичним підтекстом".

Ф'юрі викликав Усика на третій бій – британець запропонував дату та місце поєдинку