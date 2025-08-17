Британський боксер у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) поділився думками щодо перемоги Мозеса Ітауми над Ділліаном Вайтом.

Напередодні Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) переміг Ділліана Вайта (31-4, 21 КО), відправивши того в нокаут ще в першому раунді.

"Ось він – майбутнє боксу. Кажу це вже роками", – написав Тайсон Ф'юрі в своєму Instagram про Ітауму.

Додамо, що 20-річний боксер вже озвучив претензії на титул WBO, яким володіє Олександр Усик. Першим претендентом на чемпіонський пояс є новозеландець Джозеф Паркер.

