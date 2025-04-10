"Я розмовляв з ним минулого тижня – він справді щасливий. Дуже щасливий. Йому трохи нудно, але він однаково був у гарному настрої. Здається, на вихідних він був на дні народження і трохи випив пива.

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Чи збирається він знову битися? Він на пенсії. Можливо, йому зараз трохи нудно, але це нормально. Тайсон просто насолоджується життям, бігає щодня. Він має дуже гарний вигляд: засмаглий, підтягнутий. Я був дуже здивований, коли побачив його. Зазвичай Ф’юрі їсть желейки та солодощі, але цього разу нічого подібного. Він дотримується дієти", – поділився Браун у коментарі iFL TV.

Нагадаємо, у січні 36-річний Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри, перед цим зазнавши двох поразок від Олександра Усика. Раніше "Циганський король" вже робив схожі заяви, але потім змінював рішення.