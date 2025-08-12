"Я також хотів би знову побачити Джареда Андерсона, "молодого великого малюка". Що ж, для мене він найталановитіший важковаговик у світі. Так, його нещодавно нокаутував Баколе, тому таланту іноді просто недостатньо, коли тебе кидають в бої, до яких ти не готовий", – наводить слова Ф'юрі SecondsOut.

Додамо, що Джареда Андерсона певний час вважали одним з найбільш перспективних бійців хевівейту, однак у серпні 2024 року він достроково програв Мартіну Баколе.

У лютомв Андерсон переміг за очками маловідомого Маріоса Колліаса, після чого з'явилися чутки про можливий бій Джареда проти іншого американця Джарелла Міллера. Втім, нещодавно Міллер заявив, що Андерсон відмовився від бою через відсутність мотивації. Повідомлялося, що Джарелл Міллер натомість зустрінеться з Майклом Хантером.

