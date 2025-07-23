Колишній чемпіон світу у надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі зізнався, що не готовий виходити в ринг проти двох топових бійців.

"Наразі я відкритий для пропозицій. Я не збираюся робити жодних повернень цього року. Це факт. А наступного року великий Ф'юрі влаштує грандіозний камбек.

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Мені виповниться 37 років приблизно через три тижні. З усіма цими молодими хлопцями, що піднімаються, буде важко, але я вірю, що все ще можу влаштувати декілька дуже хороших вечорів.

Чи є хтось, з ким я не готовий битися? Агіт Кабаєл та Джозеф Паркер! Вони обидва чудові хлопці, і вони обидва майбутні чемпіони світу у важкій вазі. Паркер вже був чемпіоном раніше, тому знає, про що йдеться. Я бажаю їм усього найкращого, але я не буду битися з жодним із них за жодні гроші, тому що за деякі речі не варто боротися", – цитує Ф'юрі The Mirror.

Нагадаємо, раніше Тайсон анонсував третій бій з Олександром Усиком, а українець натякнув, що не проти трилогії з британцем.

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