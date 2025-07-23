"До біса це, до біса з ним битися. Агіт Кабаєл зараз почне захоплювати хевівейт. Це його час, час захоплювати владу", – наводить слова Ф'юрі Seconds Out.

Брієдіс назвав боксера, який міг би перемогти Усика

Раніше Тайсон Ф'юрі заявив, що ніколи не буде боксувати проти Агіта Кабаєла та Джозефа Паркера. Кабаєл неодноразово був спаринг-партнером Тайсона Ф'юрі, 32-річний німець володіє званням тимчасового чемпіона світу за версією WBC.

Нагадаємо, що абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі є Олександр Усик, який нещодавно нокаутував у реванші Даніеля Дюбуа.

Колишній спарингер Усика та Дюбуа розповів, що допомогло Олександру розбити британця у реванші: "Перегляньте нокаут"