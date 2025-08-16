"Про цей бій вже досить давно ходять чутки. Не здивований, що зараз вони знову посилилися. Це бій, який не відбувся, хоча мав би. Мене запитують, чи не запізно? Глядачі дуже хочуть побачити цей бій. Кожного разу, коли ми говоримо про Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа, підіймається ця тема.

Якщо Тайсон хоче повернутися на рингу, я бачу, що цей бій відбудеться. Все залежить від боксерів. Якщо вони почнуть перемовини та домовляться, то ми побачимо їх на ринзі, але ніхто не буде їх до цього змушувати", – наводить слова Воррена Sky Sports.

Нагадаємо, у січні 2025 року Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри. Перед цим британець двічі поспіль поступився українському чемпіону Олександру Усику.

Раніше повідомлялося, що у своєму наступному поєдинку Ентоні Джошуа зустрінеться з олімпійським чемпіоном 2016 року Тоні Йокою.

