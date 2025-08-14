"Ми з сім'єю вирушили у відпустку з нагоди річниці весілля. Пролетіли 100 миль на літаку, аж поки капітан не підійшов до мене і сказав, що має терміново розвернутися.

Красюк запропонував організувати бій між Джошуа та Ф'юрі: "Я завжди готовий"

Виявилося, що в літака була серйозна проблема з одним крилом. Її не можна було виправити за допомогою комп'ютерної техніки. Тож зараз ми розвертаємо літак і повертаємося до аеропорту, звідки вилетіли. Відверто кажучи, ми ледь не обіс*алися від страху. Це просто жахливо", – поділився проблемою Тайсон Ф'юрі в Instagram Stories.

На щастя, Тайсон та його дружина Періс успішно приземлилися і відгуляли своє третє весілля. Пара вперше побралася 17 років тому і вирішила повторити свято з цієї нагоди.

Додамо, що зараз Ф’юрі перебуває на пенсії після того, як оголосив про завершення кар'єри на початку 2025 року. Але "Циганський король" неодноразово говорив, що може повернутися у бокс заради третього бою проти Олександра Усика.

"Усик не хоче захищати свій титул": промоутер Паркера розкритикував українця і назвав ім'я наступного суперника