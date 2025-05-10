9 травня у Будапешті (Угорщина) Ф’юрі виграв у Кенана Ханджаліча з Боснії і Герцеґовини. Для Томмі це був перший бій з жовтня 2023 року. Після перемоги прямо у ринзі британець звернувся до відеоблогера та американського боксера Джейка Пола.

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"Джейк Пол – боягуз і ховається від бою. Гей, Джейк, моя рука вже в порядку, вона повністю відновилась. Сьогодні я бився з суперником, який має понад 100 аматорських поєдинків. Він дуже досвідчений і витривалий.

Якщо Джейк Пол зважиться вийти в ринг, я гарантую, що наступного разу нокаутую його. У мене була дворічна перерва, і це мій перший бій після неї. Я виб'ю з нього дух, де б він не захотів битися», – заявив Ф’юрі.

26-річний Томмі Ф’юрі має у своїй професіональній кар’єрі 11 перемог (4 – нокаутами) у 11 боях.

Tommy Fury calls out Jake Paul #FuryHanjalic pic.twitter.com/Y7TXCsaLY3 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 9, 2025

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