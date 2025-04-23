"Ніколи не забуваймо, хто ми є – Англія. Ми ні перед ким не схиляємо коліно і сформували сучасний світ. Ми пишаємося тим, що ми – Англія. Вони завжди пам’ятатимуть про маленький острів, що підкорив світ. За Англію і святого Георгія", – написав Ф’юрі у своєму Instagram.

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Додамо, що Святий Георгій є покровителем Англії згідно з традицією, що склалася в період Тюдорів та ґрунтується на популярності цього святого під час Хрестових походів.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри у січні цього року. У своїх попередніх двох поєдинках Ф'юрі поступився українському чемпіону Олександру Усику.

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