Ф'юрі – про Англію: "Ми сформували сучасний світ"
Відомий британський боксер-важковаговик Тайсон Фʼюрі (34-2-1, 24 КО) висловився про свою країну на честь дня святого Георгія.
"Ніколи не забуваймо, хто ми є – Англія. Ми ні перед ким не схиляємо коліно і сформували сучасний світ. Ми пишаємося тим, що ми – Англія. Вони завжди пам’ятатимуть про маленький острів, що підкорив світ. За Англію і святого Георгія", – написав Ф’юрі у своєму Instagram.
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Додамо, що Святий Георгій є покровителем Англії згідно з традицією, що склалася в період Тюдорів та ґрунтується на популярності цього святого під час Хрестових походів.
Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри у січні цього року. У своїх попередніх двох поєдинках Ф'юрі поступився українському чемпіону Олександру Усику.
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