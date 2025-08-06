Тейлор Фріц вийшов у півфінал турніру ATP 1000, прегравши "нейтрального" Андрія Рубльова. Результат і звіт матчу – у цій новині "Футбол 24+".

ATP 1000, Торонто (Канада), хард, 1/4 фіналу

Андрій Рубльов (ATP № 11) – Тейлор Фріц (США, ATP № 4) – 0:2 (3:6, 6:7 (4:7))

Світоліна програла 49-й ракетці світу битву за півфінал тисячника – на турнірі не залишилося українок (ВІДЕО)

Російський тенісист Андрій Рубльов, який славиться своїми істериками під час матчів, вилетів у чвертьфіналі Мастерса в Канаді. Додому на болота його відправив американець Тейлор Фріц.

Матч тривав 1 годину 23 хвилини. Представник США впевнено переграв "нейтрального" з рахунком 6:3, а потім у напруженій боротьбі оформив перемогу в матчі на тай-брейку – 7:4.

В півфіналі Фріц зійдеться зі своїм співвітчизником Беном Шелтоном (США, ATP № 7).

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