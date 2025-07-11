У 1/2 Вімблдону пробились чотири тенісисти з топ-10 світового рейтингу. Чинний переможець турніру Карлос Алькарас (ATP №2) зустрінеться з п'ятою ракеткою планети – Тейлором Фріцом. Іспанець на попередній стадії не мав проблем Кемероном Норрі (ATP №61). Натомість Фріц розібрався з Хачановим. В очних зустрічах американця та іспанця лідирує останній – 2:0.

Визначилися перші чемпіони Вімблдону-2025 – розіграний трофей у змішаному парному розряді

Перша ракетка світу Яннік Сіннер спробує вибити зі змагань легендарного Новака Джоковіча. Обоє відчувають деякі проблеми зі здоров'ям. Італієць пошкодив лікоть у чвертьфіналі проти Дімітрова. Однак, це не завадило йому згодом впевнено переграти Бена Шелтона у трьох сетах. Тим часом серб переніс болісне падіння у матчі з Коболлі.

Обидва поєдинки можна переглянути на Setanta Sports.

Вімблдон-2025, 1/2 фіналу

Тейлор Фріц (США, 5) — Карлос Алькарас (Іспанія, 2) – 15:30

Яннік Сіннер (Італія, 1) — Новак Джокович (Сербія, 6) – 17:30