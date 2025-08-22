Френк Воррен вважає, що поєдинок Тайсона Ф’юрі проти Ентоні Джошуа все ще здатен привернути увагу фанатів попри затримку з його організацією.

"Розмови йдуть постійно про бій Джошуа та Ф’юрі. Постійно питають, коли вони вже вийдуть у ринг. Вже надто пізно і нікому не цікаво? Я так не думаю. Мені здається, це ще цікаво для вболівальників. Якщо Тайсон повернеться до рингу, то я бачу, що бій може відбутися. Хоча Джошуа зараз націлений на поєдинок з Джейком Полом", – цитує Воррена Sky Sports.

Нагадаємо, після двох поразок від Олександра Усика Ф’юрі оголосив про завершення кар’єри, однак регулярно залишає натяки на повернення. Сам Джошуа продовжує активну кар’єру й паралельно веде переговори щодо бою з блогером та боксером Джейком Полом.

