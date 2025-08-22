Френк Воррен – про бій Джошуа проти Ф’юрі: "Це ще цікаво для вболівальників"
Промоутер Тайсона Ф’юрі, Френк Воррен, знову прокоментував перспективи довгоочікуваного бою проти Ентоні Джошуа.
Френк Воррен вважає, що поєдинок Тайсона Ф’юрі проти Ентоні Джошуа все ще здатен привернути увагу фанатів попри затримку з його організацією.
"Розмови йдуть постійно про бій Джошуа та Ф’юрі. Постійно питають, коли вони вже вийдуть у ринг. Вже надто пізно і нікому не цікаво? Я так не думаю. Мені здається, це ще цікаво для вболівальників. Якщо Тайсон повернеться до рингу, то я бачу, що бій може відбутися. Хоча Джошуа зараз націлений на поєдинок з Джейком Полом", – цитує Воррена Sky Sports.
Нагадаємо, після двох поразок від Олександра Усика Ф’юрі оголосив про завершення кар’єри, однак регулярно залишає натяки на повернення. Сам Джошуа продовжує активну кар’єру й паралельно веде переговори щодо бою з блогером та боксером Джейком Полом.
