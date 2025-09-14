ЧС-2025 з легкої атлетики. Біг 10000 м. Фінал. Чоловіки

1. Джиммі Грессьє (Франція) — 28:55.77 хвилини

2. Йоміф Кеєльча (Ефіопія) — 28:55.83

3. Андреас Альмгрен (Швеція) — 28:56.02

Французький бігун на довгі дистанції Джиммі Грессьє здійснив справжню сенсацію на чемпіонаті світу-2025 у Токіо. Чинний чемпіон Європи з напівмарафону та лідер Діамантової ліги-2025 на 3000 м виборов дебютне "золото" світової першості на дистанції 10 000 метрів.

Забіг мав драматичний сценарій. Перші кола очолював американець Грант Фішер, але вже на середині дистанції вперед вийшли ефіопи. На фінальне коло лідирувала трійка – Йоміф Кеєльча, Селемон Барега та Беріху Арегаві. Проте на заключних метрах Грессьє ривком вирвався вперед і першим перетнув фініш – 28:55.77. Він випередив Кеєльчу на шість сотих секунди. Бронзову медаль сенсаційно здобув швед Андреас Альмгрен (28:56.02).

Для французького бігуна це найбільша перемога кар’єри. Грессьє залишив позаду одразу 11 суперників, які перебували вище за нього у світовому рейтингу, включно з п’ятьма атлетами з топ-6. Він став першим європейцем із 2017 року, хто виграв золото ЧС на дистанції 10 000 м – востаннє це вдавалося Мо Фарі.

Після перемоги Грессьє поділився емоціями для RFI: "Я втілив дитячу мрію — завжди вважав, що спортсмен, одного разу ступивши на трасу, може досягти великих успіхів. Це те, що характеризувало мою кар'єру. Дехто, можливо, сумнівався в моєму фініші, але я завжди вірив у себе. Я сказав, що буду бігти тут, змагаючись за медаль. На фінішній прямій я перемістився на третє місце, потім на друге, і зрештою здобув "золото"".

