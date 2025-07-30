Леон Маршан вписав своє ім'я в історію світового плавання.

Чотириразовий олімпійський чемпіон Парижа-2024 Леон Маршан став новим рекордсменом світу на 200-метрівці комплексом, показавши час 1:52,59.

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Маршан встановив рекорд у півфінальному запливі на чемпіонаті світу з водних видів, який проходить у Сінгапурі.

Рекордний час французького плавця перевершив досягнення, яке раніше належало американцеві Раяну Лохте (1:54,00) і було встановлене ним 2011 року на чемпіонаті світу, що проходив у Шанхаї.

Рекорд Маршана став першим рекордом чемпіонату світу 2025 року. Француз напередодні старту ЧС свідомо відмовився від виступів на дистанціях 200 м брасом і батерфляєм, заявивши, що зосереджений виключно на 200 і 400 метрах комплексом.

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