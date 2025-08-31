Жіноча збірна Франції несподівано перемогла Китай і вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з волейболу. Результат поєдинку та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Чемпіонат світу з волейболу, жінки, 1/8 фіналу

Китай — Франція — 1:3 (20:25, 25:27, 25:23, 20:25)

Україна перемогла Болгарію і посіла дев'яте місце на чемпіонаті світу U-21 з волейболу

Жіноча збірна Франції з волейболу здійснила справжню сенсацію на чемпіонаті світу-2025. У матчі 1/8 фіналу француженки здолали одного з головних фаворитів турніру – збірну Китаю, обігравши суперниць із рахунком 3:1 за сетами.

Француженки підійшли до плей-офф із другого місця у групі C, де набрали сім очок і поступилися лише Бразилії. Китай своєю чергою пройшов групу F без втрат, здобувши три перемоги та дев’ять очок.

Перший сет завершився на користь Франції – 25:20. У другій партії китайська команда довгий час контролювала гру, однак у кінцівці втратила перевагу й поступилася 25:27. Третій сет уже залишився за Китаєм, який утримав відрив у п’ять очок і скоротив рахунок у матчі. Проте у вирішальній четвертій партії Франція проявила характер: після рівного рахунку 14:14 команда вирвалася вперед і довела зустріч до перемоги – 25:20.

Як повідомляє Суспільне, ця звитяга стала історичною для Франції, яка вперше за 51 рік бере участь у жіночому чемпіонаті світу. До цього француженки грали лише у 1952 та 1974 роках, але жодного разу не проходили далі групового етапу. Водночас збірна Китаю у новітній історії лише двічі не доходила до чвертьфіналу та шість разів підіймались на п’єдестал світової першості.

У чвертьфіналі Франція зустрінеться з переможцем пари Бразилія – Домініканська Республіка.

Італія пробилась у чвертьфінал жіночого ЧС з волейболу, знищивши Німеччину, Польща на тай-брейку здолала Бельгію