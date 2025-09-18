Відбулись чергові матчі групового етапу чемпіонату світу-2025 з волейболу, в яких визначилась доля ще кількох збірних. Результати дивіться в цій новині на "Футбол 24+".

Чемпіонат світу з волейболу, 3-й тур

Група A

Єгипет – Туніс – 0:3 (19:25, 18:25, 22:25)

Філіппіни – Іран – 2:3 (25:21, 21:25, 25:17, 23:25, 20:22)

Група C

Фінляндія – Південна Корея – 3:1 (25:18, 25:23, 17:25, 25:21)

Франція – Аргентина – 2:3 (26:28, 23:25, 25:21, 25:20, 12:15)

Група F

Бельгія – Алжир – 3:0 (25:22, 25:20, 25:12)

Група Н

Бразилія – Сербія – 0:3 (22:25, 20:25, 22:25)

Чинний чемпіон Олімпіади, Франція, достроково вибула з чемпіонату світу-2025, програвши в останньому турі Аргентині (2:3). "Ле бльо" поступились у групі C не лише "альбіселесте", а й фінам, які створили сенсацію в другому турі, а в заключному здолали Південну Корею.

Відзначимо, що з групи A до плей-офф вийшли Іран та Туніс. У групі F, в якій виступає Україна, тріумфувала Бельгія, яка розбила ще й Алжир. А в групі H Сербія знищила Бразилію (3:0), однак селесао все ще претендують на вихід у плей-офф за умови перемоги Китаю над Чехією (у бразильців 6 очок, у чехів – 3, а в китайців – 0).

