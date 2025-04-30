Жіноча Суперліга, фінал

ІнтерХім-СДЮСШОР – Франківськ-Прикарпаття – 52:62 (12:14, 15:18, 17:10, 8:20) (рахунок у серії – 0:2)

Черкаські Мавпи взяли реванш у Рівного – рахунок у бронзовій серії Суперліги знову рівний

У середу, 30 квітня, визначився володар золотих медалей у жіночій Суперлізі. У другому матчі двох найсильніших команд баскетбольної першості Франківськ-Прикарпаття на виїзді з різницею в 10 очок переміг одеський ІнтерХім-СДЮСШОР. Як наслідок, за підсумками двох зустрічей рахунок в серії став 2:0.

Після майже рівної першої чверті франківчанки зуміли зробити ривок і повести +9. Одеситки не здались, а закрутили інтригу на максимум, не лише скоротивши відставання, але й вийшовши вперед на 7 очок. Четверта чверть стала фатальною для господарок.

Нагадаємо, у півфіналі Франківськ-Прикарпаття у двох матчах здолав Вінницю-МедУніверситет, а ІнтерХім пройшов Київ-Баскет.

Плей-офф НБА: Бостон й Індіана пробилися в другий раунд, Детройт зробив заявку на камбек з Нікс, Денвер переміг Кліпперс