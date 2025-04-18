Євгеній Жук точно може занести собі в актив кваліфікаційний цикл на футзальний чемпіонат Європи 2026 року.

Форвард збірної України з 9 голами виграв перегони бомбардирів відбору. Другим фінішував словак Томаш Драговскі, який відстав усього на один точний удар.

УЄФА відмовив футзальній збірній України у хвилині мовчання – гравці обох суперників організували її під час матчу

Збірна України загалом стала другою найрезультативнішою командою кваліфікації. "Синьо-жовті" настріляли суперникам 37 голів, стільки ж у Іспанії, а попереду тільки Франція (41). Слід відзначити і Миколу Микитюка, який з 5 результативними передачами увійшов до топ-5 асистентів.

Нагадаємо, фінальна частина Євро-2026 з футзалу відбудеться з 20 січня по 7 лютого наступного року. 16 команд зійдуться на паркетах в Ризі (Латвія) та Каунасі (Литва).